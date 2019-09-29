كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة مرارًا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشد في منطقة وان تشاي بهونج كونج، بعد أن سار حشود تحمل أعلامًا أجنبية باتجاه مقر الحكومة، اليوم الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية، أنه سرعان ما تحولت المظاهرات المناهضة للصين في نهاية الأسبوع إلى الفوضى حيث اندلعت اشتباكات متعددة في جميع أنحاء المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال مراسل، إن مسيرة الدعم العالمي في منطقة وان تشاي التجارية شهدت مجموعة كبيرة من المتظاهرين يحملون أعلام الولايات المتحدة واليابان وسويسرا والهند ودول أخرى.

ساروا على طول طريق هينيسي، مطالبين بدعم دولي للحركة المؤيدة للديمقراطية. وحمل العديد منهم أعلامًا حمراء ونجوم صفراء مرتبة في صليب معقوف عليها شرطة مائلة سوداء.

وتعرضت المظاهرة إلى وابل من الغاز المسيل للدموع بعد فترة وجيزة من انطلاقها، مما أجبر المتظاهرين على إعادة الترتيب. تم إيقاف المسيرة مرة أخرى قريبًا للسماح بتوزيع المظلات واللوازم الأخرى.

ثم احتلت الشرطة جسرًا للمشاة، حيث أطلقت العديد من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين يرتدون قناع الغاز والذين انسحبوا تحت غطاء المظلات. صوب أحد الضباط بندقيته على الحشد.

Advertisements

اشتبكت مجموعة من المتظاهرين الأكثر تطرفًا مع الشرطة خارج محطة مترو وان تشاي، والتي تعرض للنهب من قبل المتظاهرين وإغلاقها. لجأ الجمهور والصحفيون إلى مكتب البنك باستخدام أجهزة الصراف الآلي.

واصل عدد أكبر من المتظاهرين مسيرتهم نحو مبنى الحكومة، بعد أن انسحبت الشرطة من الجسر بعد أن حطمتهم شظايا الزجاج وركام الحجارة.

خلال الأشهر القليلة الماضية، واجهت هونج كونج موجة من التجمعات ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في المدينة. تتحول الاحتجاجات في كثير من الأحيان إلى العنف بعد أن يبدأ المتظاهرون في الاشتباكات مع الشرطة.

في أوائل سبتمبر، تم سحب مشروع قانون التسليم المثير للجدل بشكل رسمي، لكن المتظاهرين واصلوا التجمع، مطالبين بحق الاقتراع العام، ووضع حد للإجراءات القانونية ضد زملائهم المتظاهرين والتحقيق في أعمال عنف الشرطة المزعومة.

إنفاذ القانون ينكر بشدة أي ادعاءات باستخدام غير متناسب للقوة.