يضر بمصلحة الطفل ومرتبط بـ”الإرهاب”.. فرنسا تمنع اسما عربيا!

أصدرت محكمة في ديجون، بشرق فرنسا، قرارا يمنع تسمية أو إطلاق اسم “جهاد” على المواليد الجدد، بحجة أنه يضر بمصالح الطفل مسبقا ويرتبط بالإرهاب.
وذكرت إذاعة “فرانس إنفو”، أنه في شتنبر 2018، أنجب أحد سكان منطقة ديجون طفلا وقرر تسميته (جهاد)، وبعد مرور عدة أشهر في المحكمة، أصدر القاضي حكمه بمنع إطلاق هذا الاسم على الطفل بحجة أنه يضر بمصلحة الطفل”.
وقال القاضي في بيان “حتى لو كان اسم جهاد مستخدما ومتداولا في العالم العربي، ويعني الكفاح.. والعمل والجهد، وهناك يحمل معنا إيجابيا، إلا أنه لايزال يرتبط في أذهان الكثيرين بالأعمال الإرهابية والمرتبطة بالحركات الإرهابية”.
وقرر القاضي إعطاء الطفل اسم جاهد بدلا من جهاد، خوفا على مصلحته مستقبلا، على حد قوله.
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