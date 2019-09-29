فنان مغربي معروف يشارك في “ذا فويس”.. أبهر الجمهور بصوته- فيديو

فاجأ الفنان المغربي، رضوان الأسمر، جمهوره المغربي، عندما ظهر كمشارك في برنامج المواهب الغنائية العربي “ذا فويس”، واستطاع الإبهار بصوته.
وفي حلقة، أمس السبت، بث مرور رضوان الأسمر، الذي استطاع بفضل صوته، إبهار أعضاء لجنة التحكيم، واستدار له الفنانون الأربعة.
وفاجأت سميرة سعيد رضوان الأسمر، صديقها، والذي تعامل معها في أعمال على مستوى الكتابة، والتلحين، فصعدت على المسرح لتكشف لمن يجهل هويته، من يكون رضوان الأسمر، متعدد المواهب المتعلقة بالغناء.
ولم يتردد رضوان الأسمر بعد الإشادة، التي تلقاها من طرف أعضاء اللجنة في للانضمام إلى فريق سميرة سعيد.
وبدأت شهرة رضوان الأسمر في المغرب، بعد أدائه أغنية “ناكر الحسان”، وأصدر بعد ذلك أعمالا عديدة، وشارك مع الديفا سميرة سعيد في مهرجانات، وحفلات.
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