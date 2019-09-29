نجم توتنهام الإنجليزي يقرر الانتقال إلى ريال مدريد

قرر اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، عدم تجديد عقده مع النادي لسنوات إضافية، وذلك على الرغم من الضغوط وعروضه المالية الكبير المتمثلة في حوالي 60 مليون جنيه إستريليني، كراتب سنوي.
وحسب صحيفة ” لاغازيتا ديلو سبورت”، فإن إريكسن، الذي يعتبر واحد من أفضل صناع الألعاب في أروبا، قد حسم خياره بالانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل، بعد أن قرر عدم تجديد عقده مع النادي، لمدة 5 مواسم إضافية.
هذا القرار، يعني أن اللاعب الدنماركي، رفض كل من يوفنتوس الإيطالي ومانشيتر يونايتد الإنجليزي، أكثر الأندية رغبة في التعاقد مع إركسن، إلى جانب النادي الملكي “ريال مدريد”.
وكان الريال، قد ربط اتصالات مع إدارة “السبورز” من أجل التخلي عن إركسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن إدارة النادي الإنجليزي رفضت.
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