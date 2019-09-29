في المغرب.. الفنان المصري أحمد وفيق يجري عملية جراحية

أجرى الفنان المصري، أحمد وفيق، عملية جراحية في الحنجرة، والأحبال الصوتية، في المغرب، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لنقابة “المهن التمثلية” المصرية، أمس السبت، على “فايسبوك”.

وأفادت نقابة المهن التمثيلية المصرية أن أحمد وفيق أجرى، مساء الخميس الماضي، عملية جراحية في الحنجرة، والأحبال الصوتية، في أحد مستشفيات مدينة الدارالبيضاء.

ويرتقب أن يعود وفيق إلى مصر، خلال الأيام المقبلة، بعد تشافيه تماما، وقضاء فترة النقاهة في المغرب، نصحه بها الطبيب المعالج.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد وفيق كان مسلسل “كأنه امبارح” مع الفنانة رانيا يوسف، ومحمد الشرنوبي، الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه.