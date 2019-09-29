القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الملياردير الشهير والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إليون ماسك، أمس السبت، إنهاء تصميم جيل جديد من المركبات الفضائية، يمكنها السفر عبر النظام الشمسي والعودة والهبوط على الأرض بشكل عمودي.
وذلك يعني أن المركبة ستكون قابلة لإعادة الاستخدام تماما، وتستطيع أن تقل على متنها نحو 100 شخص، إلى القمر والمريخ والعودة.
وفي كلمة على الهواء مباشرة من مكان انطلاق المركبة بالقرب من الطرف الجنوبي لتكساس، قال ماس إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "ستار شيب" للمرة الأولى في غضون نحو شهر أو شهرين وتصل إلى 19800 متر قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.
وقال إنه من الضروري أن تكون هناك إمكانية لإعادة استخدام المركبة، ومن المهم اتخاذ خطوات لتوسيع الوعي خارج كوكبنا.
وتابع حشد من الناس ماسك وهو يتحدث من أمام المركبة الفضائية الضخمة، التي لها واجهة معدنية عاكسة.
وذكر ماسك أن يوم السبت يصادف الذكرى الحادية عشرة لوصول مركبة "سبيس إكس" إلى مدارها للمرة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يكشف عن مربكة قادرة على الوصول للمريخ والعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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