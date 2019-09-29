شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية التقديم ومعرفة النتائج في روضات الأطفال السعودية عبر "نظام نور" والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها قامت بتفعيل إشعار درجات الفصل عبر نظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي كما فعلت نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية 1441 رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب والطلبات من خلال رقم الهوية فقط دون الحاجة إلى التسجيل.

وذلك استجابة لرغبات الطلاب والطالبات، وسوف يفتح الاستعلام خلال الساعات القادمة عن نتائج نظام نور بالهوية الوطنية فقط بدون رقم سري.

في حال كان لديك حساب على نظام نور فيمكن الدخول على موقع نتائج نظام نور عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ثم كتابة رمز التحقق المكون من 4 أرقام فوق كلمة تسجيل الدخول كما في الصورة السابقة، ثم اتبع التعليمات حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بكم.

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الجدير بالذكر أن موقع نظام نور للنتائج، هو أهم المواقع التي تقدم الخدمات التعليمية تحت إشراف وزارة التعليم السعودية، وتم تفعيل موقع نظام نور للتسهيل على الطلاب والطالبات، وكذلك على أولياء أمورهم للاستعلام على نتائج كافة المراحل الدراسية بداية من نتائج الابتدائي مرورا بنتائج المرحلة المتوسطة حتي المرحلة الثانوية، كذلك يمكن من خلال نظام نور المركزي تسجيل الأبناء “تسجيل جديد” بداية من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

كما يمكن أيضا عن طريق يمكن نظام نور الحصول على الكثير من الخدمات التعليمية الأخرى،فعل سبيل المثال يمكن طباعة إشعار بالدرجات، والتعرف على مستوى الطلاب في الفصل وطباعة الشهادات،كما يمكن من خلال نظام نور لأولياء الأمور الدخول وتسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية، وكذلك التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويتم التسجيل طبقاُ للجداول الزمنية التي يتم علانها عبر نظام نور لتسجيل الطلاب.

أما عن الغرض الأسلس من تفعيل برنامج أن نظام نور هو تقليل الوقت والجهد للحصول بسهولة ويسر على النتائج الخاصة بالطلاب بجميع المراحل الدراسية، كما استطاع نظام نور على ربط جميع أركان العملية التعليمية، بداية من الطالب وولي الأمر ونهاية بالمعلمين والمعلمات وقائد المدرسة والإدارة المدرسية، وبالفعل تم ربط جميع أطراف العملية التعليمية في نموذج رائع لخدمة الطلاب.