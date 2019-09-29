شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 13 أكتوبر .. تنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 مساءً, 29 سبتمبر 2019 م
المناطق - وكالات
حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم 13 أكتوبر القادم، لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي مازال مسجونًا.
وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قد أجري يوم 15 سبتمبر الحالي، ونال المستقل قيس سعيد 4ر18 % من الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 58ر15 % ، وهو ما أهلهما للوصول للدور الثاني.
وتعيش تونس حاليًا جدلًا واسعًا بسبب استمرار حبس المترشح الثاني نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد، وعدم وضوح البرامج الانتخابية لكلا المترشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 أكتوبر .. تنطلق الانتخابات الرئاسية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.