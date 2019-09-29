البنك المركزي يُسدّد الدفعة الثامنة من دائنية المصارف

وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "حكومة إقليم كردستان دفعت الدفعة الثامنة من دائنية المصارف لها، إذ قام البنك المركزي العراقي بتسوية مبلغ الدفعة الثامنة من دائنية المصارف المفتوحة حساباتها في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وقد نشأت تلك الدائنية عن إيداعات المصارف النقدية في فرعي أربيل والسليمانية".واوضح أنَّ "الأرصدة الدائنة نشأت عندما كان الفرعان (أربيل والسليمانية) مرتبطين بوزارة المالية في إقليم كردستان".

يُذكَر أنَّ فرع البنك المركزي العراقي في أربيل ارتبط بهذا البنك إداريًّا وفنّــيًّا منتصف عام 2017.