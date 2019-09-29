من هو 'حارس الملوك' السعودي المقتول؟

وأشارت إلى أنه "حين كان اللواء عبد العزيز الفغم شاباً، توفى والده بداح بن عبد الله بن هايف الفغم وعمره سبعة وأربعون عاماً، وهو كان مرافقا شخصيا للملك عبد الله، حيث لازمه في كل مكان طوال ثلاثين عاماً".
وأضافت، أنه "بعد أبيه، حمل الفغم الابن راية حراسة الملك، حيث تمكن من إثبات التفوق وإتقان العديد من المهارات المتنوعة مما ساعده على ترقيته لرتبة لواء خاص في الحرس الوطني، كما حصل على إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم، فيعتبر الحارس الشخصي الأول الذي تمكن من الحصول على جماهيرية كبيرة".
ولفتت إلى أن "الفغم لازم الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز وكان من المقربين له، ثم عمل حارسا للملك سلمان، وظل مرافقا خاصا له، وكان مسؤولا عن تأمين موكب الملك وتحركاته".
وعن مسيرته الدراسية، ذكرت صحف سعودية أن "الفغم تخرج من كلية الملك خالد العسكرية بعد أن حقق بها تفوقا غير مسبوق، حتى جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نقل للخدمة في الحرس الملكين، وعمل بعدها ضابط ارتباط في مواكب الملك، كما رافق الملك عبد الله بن عبد حتى وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات".
يذكر أن وسائل إعلام سعودية أفادت، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قُتل على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي.
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