الاحصاء: اكثر من ثلث معامل وزارة الصناعة متوقفة

وقال في احصائية له لعام 2018 اطلعت عليها الخليج 365، إن "عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن من القطاع العام والمختلط بلغ 44 شركة في حين بلغ عدد المعامل التابعة لها 252 معملا شكلت نسبة المعامل المتوقفة منها اكثر من الثلث وبواقع 38.5%".واضاف ان "نسبة المعامل التي تعتمد على مياه الاسالة كمصدر رئيسي للمياه المستخدمة في العمليات الصناعية اكثر من ثلث المعامل في حين كانت شبكات الصرف الصحي " المجاري" هي جهة التصريف الاكثر استخداما من قبل المعامل وبذلك تشكل عبئا على كل من قطاعي المياه والمجاري".

يذكر ان الانتاج الصناعي الغذائي تراجع بشكل كبير بعد عام 2003 نتيجة عمليات السلب والنهب التي حصلت حين ذاك، اضافة الى تقادم المصانع وعدم تحديثها .

