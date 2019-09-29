أمريكا توقف مبيعات 'زانتاك' وعقاقير أخرى تعالج حرقة المعدة

وقالت (سي.في.إس) إن إجراء تعليق المبيعات احترازي في الوقت الذي تواصل في إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعة ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة (إن.دي.إم.إيه) الموجودة في رانيتيدين، وهو المادة الفعالة في زانتاك، قد تشكل خطرا على صحة المرضى.
وأضافت الشركة في بيان "لم يتم سحب منتجات زانتاك ومنتجات (سي.في.إس) الأخرى التي تحتوي على رانيتيدين، ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأميركية توصية بأن يوقف المرضى في الوقت الحالي تعاطي رانيتيدين".
وكانت وحدة ساندوز التابعة لشركة نوفارتس أعلنت قبل أيام وقف توزيع زانتاك في كل أسواقها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعد إعلان الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا مراجعة سلامة العقار.
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