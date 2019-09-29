وصل وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، الاحد، الى محافظة واسط.
وقال مصدر امني في المحافظة بحديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي وصل، اليوم الاحد، الى محافظة واسط".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "تم التباحث حول الاستعدادات الأمنية التي سيتم اتخاذها لحماية الزوار الاجانب الوافدين من ايران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الايراني يصل واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.