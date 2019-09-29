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وزير الداخلية الايراني يصل واسط

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وصل وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، الاحد، الى محافظة واسط.
وقال مصدر امني في المحافظة بحديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي وصل، اليوم الاحد، الى محافظة واسط".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "تم التباحث حول الاستعدادات الأمنية التي سيتم اتخاذها لحماية الزوار الاجانب الوافدين من ايران".

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