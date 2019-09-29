اغلق فريق دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة الموفد الى نينوى، الاحد، ثلاث مذاخر دوائية خلال جولة في حي الزهور ضمن الجانب الايسر لمدينة الموصل لمخالفتها للشروط الصحية . وقالت دائرة التفتيش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ذلك جرى جرى خلال الجولة التفتيشية تضمن زيارة ٦ مذاخر في المنطقة وعدد من الصيدليات الاهلية والاطلاع على اجازات الفتح ومدى الالتزام بمضمون الاجازة وشروط الخزن الملائمة ومتابعة مصادر الدواء واوليات الشراء وكتب الفحص بغية توفير دواء امن وفعال للمواطنين". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. غلق ثلاثة مذاخر في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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