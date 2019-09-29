انتهاكات أردوغان وإرهاب إيران بنشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: الإمارات: لدينا وثائق تؤكد ملكيتنا للجزر التي تحتلها إيران، ونشاط مكثف لوفد الإمارات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، والبحرين: إيران تنشر الإرهاب ومسؤولة عن "هجوم أرامكو" بالسعودية، وغولن: أردوغان ارتكب انتهاكات بحق شعبه ويستغل الدين للبقاء بالسلطة، ومسؤولان ليبيان: "الوفاق" تهدد استقرار وأمن الجنوب، وتحذيرات من اختراق الإخوان لأكبر تكتل إسلامي بألمانيا، وإيران بأسبوع.. المعارضة بالمهجر تستعد لمرحلة ما بعد نظام ولاية الفقيه.

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كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: عبدالله بن زايد: الاتفاق النووي مع إيران لم يحقق مبادئ حسن الجوار، ودعوة لمؤتمر دولي ونزع سلاح المليشيات في ليبيا، وعمان تدعو لبناء توافقات دولية من أجل استقرار المنطقة، والإمارات ترفض مزاعم ممثل اليمن بالأمم المتحدة وتنأى بنفسها عن الخلاف الداخلي، ورحيل اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، و"قضية أوكرانيا".. تهدد بايدن وتقوض فرص ترامب بانتخابات الرئاسة، وزعيم المعارضة التركية: الانتخابات المبكرة مطلب شعبي، و"الاستعلامات المصرية": اتهامات "العفو الدولية" مغرضة.

وفي الاقتصاد تطالعون: 4.7 تريليون دولار مبيعات التجزئة الصينية خلال عام، وواردات فحم الكوك الصينية تسجل رقما قياسيا، ووزير الاستثمار السعودي: إطلاق التأشيرة السياحية "تدشين لمرحلة تاريخية"، والإمارات وروسيا تبحثان تطوير مشاريع صناعية مشتركة، ووفد مستثمرين أمريكي يشيد بمشاريع أراضي دبي في سيتي سكيب 2019، وإكسبو 2020 يختار 25 مشروعا لحل أبرز التحديات العالمية.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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