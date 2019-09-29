الارشيف / اخبار العالم

كلمة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إنه مع استمرار الأزمات وانبثاق أزمات جديدة نجد ظهورا للجماعات المتطرفة التي تتطور إمكاناتها بتلقيها الدعم من دول مارقة.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجماعات الإرهابية مثل داعش والإخوان والقاعدة والحوثيين تمكنت من الحصول على التمويل من أجل مضاعفة الأزمات في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلمة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا