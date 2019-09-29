كلمة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إنه مع استمرار الأزمات وانبثاق أزمات جديدة نجد ظهورا للجماعات المتطرفة التي تتطور إمكاناتها بتلقيها الدعم من دول مارقة.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجماعات الإرهابية مثل داعش والإخوان والقاعدة والحوثيين تمكنت من الحصول على التمويل من أجل مضاعفة الأزمات في المنطقة.