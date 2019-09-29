رحيل عبدالعزيز الفغم.. حارس السعودية الأمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ساعات من نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.. فمن هو اللواء عبدالعزيز الفغم؟

اللواء الفغم عمل حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يتولى المهمة نفسها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف عام 2017، رقاه الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى رتبة لواء نظرا لشهامته وإخلاصه في العمل.

تولى اللواء الراحل المهمة بعد مسيرة أداها والده اللواء بداح بن عبدالله بن هايف؛ إذ ظل الوالد مرافقاً أميناً للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لـ3 عقود.