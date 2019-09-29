الاحتجاجات تضرب العاصمة اللبنانية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

نفذ مئات اللبنانيين اعتصاماً اليوم الأحد في ساحة الشهداء في وسط بيروت تلبية لدعوات من بعض مجموعات الحراك المدني احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية، كما رفعوا لافتات تدعو إلى إسقاط الحكومة وإسقاط العهد، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية ورفضاً لسياسة التجويع والتفقير التي تستهدف اللبنانيين ، وآخرها أزمة رفع سعر الدولار.

وطالب المعتصمون الطبقة السياسية بالتنحي ” والعودة إلى بيوتهم” ، كما طالبوا بمحاسبة الفاسدين.

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وحاولت مجموعة من المعتصمين الدخول إلى ساحة المجلس النيابي، كما حاولوا التجمع أمام السراي الحكومي وسط إجراءات أمنية مشددة، عملت على منع المعتصمين من الدخول.

من جهة أخرى ، أغلق عدد من المواطنين طريق المصنع( شرق لبنان)، لبعض الوقت احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة.

يذكر أن الوضع الاقتصادي في لبنان سيىء ولم يتجاوز النمو الاقتصادي واحد بالمئة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه النسبة خلال العام الحالي.

وكان قد تم تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة اللبنانية منذ عام 1999 على 1507.5 ليرة للدولار،بينما ارتفع منذ حوالي الشهر إذ وصل في اليومين الماضيين إلى 1630 ليرة مقابل الدولار ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.