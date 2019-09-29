الان تتابع يمنيون يحتشدون في نيويورك دعماً للتحالف العربي ولإدانة الإخوان وإيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:
احتشد عدد كبير من أبناء اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس السبت.
وأعلن اليمنيون، في الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة، تأييدهم للقوى الجنوبية في اليمن، وللتحالف العربي، وطالبوا رؤساء العالم بإدانة الإرهاب وتنظيم الإخوان في اليمن.
وطالب المشاركون في بيان أصدروه بالمناسبة، بإدانة عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على اليمنيين في الجنوب، وبإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وهجماتها الإرهابية على السعودية، التي استهدفت أراضيها وومنشآت إمدادات الطاقة الدولية. والتهديدات والاعتداءات الحوثية ضد السعودية.
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