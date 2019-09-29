أكثر من مليوني أفغاني صوتوا في انتخابات الرئاسة

الأحد 29 سبتمبر 2019 قال مسؤول في مفوضية الانتخابات بأفغانستان، اليوم الأحد، رفض نشر اسمه، إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن أكثر من مليوني ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أجريت، أمس السبت. وكان عدد الناخبين المسجلين قبل الانتخابات 9.67 ملايين ناخب، وهي الرابعة منذ هزيمة حكومة طالبان في 2001.





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