الجبير يُطلق تصريحات نارية عن إيران

الأحد 29 سبتمبر 2019

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، بثت اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، إن "التاريخ الإيراني في الأربعين عاماً الماضية كان تاريخاً عدوانياً، خاصةً ضد السعودية". وأضاف "عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء، وهو يشجع السلوك الإيراني"، وتابع "عندما يسعى البعض إلى التعامل مع إيران، رغم أنها تقتل، وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء"، معتبراً أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه إيران تكمن في وقف التهدئة. ونقل موقع العربية نت عنه القول في المقابلة، إن "تاريخ إيران في الـ 40 عاماً الماضية كان عدوانياً، خاصة ضد السعودية"، مضفاً "هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، وفجروا الخبر في 1996، والقائمة تطول وتطول...". وأشار الجبير إلى أنه "يتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون ثورة أم دولة، فإذا كانت دولة، يجب عليها عندئذ التقيد بقواعد القانون الدولي وسيادة الأمم واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى"، وتابع "لقد كنا وما زلنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء السلوك العدواني لإيران".

