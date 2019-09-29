الحكومة الأردنية ترفع علاوات المعلمين

الأحد 29 سبتمبر 2019

قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسة خاصة عقدت اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ100%، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس. وذكر الرزار، في حوار مع التلفزيون الأردني، أن الحكومة قررت التوجه نحو الحد الأعلى من العلاوة للمعلمين، وهو ما يعادل 25 ديناراً للمعلم و24 ديناراً للمعلم المساعد، و28 ديناراً للمعلم الأول، و31 ديناراً للمعلم الخبير، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأضاف الرزار أنه سيتم منح هذه العلاوات، حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة له، وتم إرساله إلى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية". كما قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الإجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة، من برنامج النفقات العامة. وبدأ المعلمون في الأردن، مطلع الشهر الجاري، إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ50% على الرواتب الأساسية. وجاء الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، بين نقابة المعلمين والحكومة.

