المعارضة القطرية: قناة الجزيرة تتحرك بتكليفات من الاسرة الحاكمة

الأحد 29 سبتمبر 2019

تميم

كتب الخليج 365

أوضح عدداً من المعارضين القطريين والخبراء، بأن قناة الجزيرة تتحرك بتكليفات من الأسرة القطرية الحاكمة من أجل تفكك المنطقة العربية، ونشر الصراعات بين الدول.



وتواصل قناة الجزيرة أكاذيبها وإدعاءاتها المستمرة ضد الدولة المصرية، من خلال تزييف الحقائق، لنشر الفوضى فى المجتمع، إضافة للدور التخريبى الذى تقوم به الجزيرة فى المنطقة العربية، بدعم الجماعات الإرهابية، وتوفير الملاذات الآمنة حتى أصبحت القناة هى الراعى الرسمى للتنظيمات الإرهابية، وهو ما

جابر المرى، المعارض القطرى،قال إن قناة الجزيرة القطرية تمارس الانتهاكات بحق الدول العربية، وهى سبب تدمير دول عديدة، من خلال دعم للجماعات الإرهابية، وأصبحت الملاذ الأمن لهم لنشر الفوضى فى المنطقة، لافتا أن الفترة الحالية على الجميع الحذر من القناة القطرية، ومن يدعمها من الأسرة الحاكمة فى قطر.

وأضاف المعارض القطرى، فى تصريح له، أن الجزيرة القطرية تمارس نفس الأسلوب حاليا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ونشر الفوضى فى مصر، فلابد الحذر من هذه التحركات، موضحا أن أسرة حمد بن خليفة ال ثانى هى من تكلف القناة القطرية بالتحركات ضد الدول العربية، والهدف الرئيسى هو تهديد امن واستقرار مصر والوطن العربي.

وتابع، أن هذه القنوات الإرهاب تعمل على استهداف امن واستقرار مصرحفظها الله، وإذا سقطت الدولة المصرية سقطت جميع الدول العربية، فعلى الشعب المصرى أن يعى مما يحاك من مؤامرات قطرية وتركية.

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وفى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن قناة الجزيرة القطرية ومن خلفها قنوات الفتنة الإخوانية، لا تزال محل سخرية واستهجان، بعد انكشاف فضيحتهم فى فبركة عدد من مقاطع الفيديو، زعموا أنها لتظاهرات فى أنحاء متفرقة فى مصر.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن محللون سياسيون خليجيون وجهوا صفعات مدوية للمنبر الخبيث لتميم الإرهاب، مؤكدين أن مصر ماضية فى نهضتها وتطورها، مشددين على أن حملات المافيا القطرية وتنظيم الإخوان الإرهابى ضد البلاد فشلت فشلاً ذريعًا.

وتابع التقرير، "بدايةً أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا ؛ كون منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبى حقيقى للدولة المصرية ومؤسساته".

وبحسب التقرير، فإن المحلل السياسى السعودى خالد الزعتر أكد فى تغريدات عدة أن النهضة التى تشهدها مصر لن يؤثر فيها إعلام القص واللصق، والدول الحاقدة الكارهة لاستقرار الأمة العربية.

فيما أكد الإعلامى السعودى محمد الشقا، أن مواجهة أكاذيب قناة الجزيرة يؤكد أنها تسعى لخدمة أهداف جماعة الإخوان، خاصة أن القناة تتبع نفس أسلوب الإخوان فى الكذب والتضليل، ولافتا فى ذات السياق إلى أن مواجهة أكاذيب الإخوان وقناة الجزيرة يتم من خلال العودة لتاريخهم فى الفبركة والتذكير بحوادث شبيهة استخدمت فيها الجماعة أسلوب الخداع والأكاذيب من خلال حملة شاملة توضح للرأى العام تاريخ زيف جماعة الإخوان واستخدامهم أسلوب الفبركة.

وقال الإعلامى السعودى، أن التصدى لأكاذيب الجزيرة والإخوان يتم عبر المواطن المصرى نفسه من خلال ما يتم تناقله حول حقيقة ما يحدث فى المجتمع كما حدث فى ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر والسويس عندما قام مواطنين وعرب بتصوير هذه الأماكن وأنها خالية من المظاهرات وكشفوا زيف الآلة الإعلامية الإخوانية ومنصاتها الاجتماع