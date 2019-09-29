حاكم دبي: 10 قرارات لدعم ملف التوطين و20 ألف وظيفة في 3 سنوات

الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات.



وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر":: "الإخوة والأخوات، ترأست قبل قليل جلسة لمجلس الوزراء خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسيّة في موسمنا الجديد، وأصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّا، وسنتابعه اتحاديا وننسق فيه محليا، وندعمه ماليا وقانونيا وتشريعيا".

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، واعتمدنا صندوقا بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن.. وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وتدريب 8 آلاف مواطن سنويا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما أقررنا تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة، وأقررنا قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين، وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أقررنا إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة ماليا لدعم برامج التوطين".

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وتابع: "سنصدر مؤشرا سنويا للتوطين، وسنكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ونمنحهم حوافز حكومية استثنائية. اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أود أن أشير لجهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، هم المحرك للاقتصاد وهم المحرك الحقيقي لملف التوطين، ثقتي بفرق العمل عظيمة والمسؤولية كبيرة اتحاديا ومحليا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أجدد ثقتي بفريق وزارة التوطين والأخ ناصر الهاملي والفرق التنفيذية المحلية لتحقيق المستهدفات التي أطلقناها اليوم".

وأكد " ملفي القادم كما طرحته في رسالة الموسم سيكون الملف الاقتصادي، بدأنا العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية، وسنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريبا".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ورسالتي للجميع.. لن نقف لأننا في دولة الإمارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة".