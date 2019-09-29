الأحد 29 سبتمبر 2019

وفاة سهيل بن مبارك الكتبي خال ولي عهد أبوظبي

كتب الخليج 365

توفي اليوم الاحد في دولة الإمارات، سهيل بن مبارك الكتبي شقيق الشيخة فاطمة بنت مبارك زوجة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، ووالدة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.



وكان الراحل قد عانى من مرض السكري ليوافيه الأجل المحتوم عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

ونعى طيف واسع من المغردين الإماراتيين الراحل الكتبي معددين مآثره ومجزلين له الدعاء بالرحمة لما تميز به من حسن الخصال والمآثر الطيبة.

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وقال المغرد عبدالله المهيري: ”الله يرحمه ويغمد روحه الجنة ويلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ونعم الرجل ونعم الأخلاق ونعم الصيت وقمة التواضع“.

ونعى المغرد سعيد الكتبي الراحل بالدعاء له قائلاً: ”اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس“.

لمغردة عائشة نعت الفقيد قائلة: ”خال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ذمة الله، أسال الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى“.

وأضافت: ”كما أن المغفور له بإذن الله #سهيل_بن_مبارك_الكتبي هو جد أبناء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات لدى مملكة البحرين ووالدتهم ابنة خال الشيخ حمدان بن زايد وزوجته الأولى الشيخة عائشة بنت سهيل“.