المطيري: أردوغان يعيش هوس إعادة الإمبراطورية العثمانية

الأحد 29 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب متابعات_الخليج 365

قالت الكاتبة نورا المطيري، إنه ومنذ بداية نشوب ما يسمى بالربيع العربي، عام 2011، يعيش الرئيس التركي، وبدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، هوس عودة الإمبراطورية العثمانية، وتنصيبه سلطاناً على البلاد العربية والإسلامية، ويأمل أن يصبح سليمان القانوني الثاني، خاصة بعد أن عيّنه رأس الفتنة يوسف القرضاوي سلطاناً وأميراً للمؤمنين، وصياً على الإسلام والمسلمين، فمن ذا الواهم الذي يُعيّن والموهوم الذي يصدق؟!



وأضافت: قد يحتاج أردوغان لمن يذكره بوقائع التاريخ الحقيقي! ولن يمحو تصفيق قطيع الإخوان، على مواقع التواصل، لخطابه "السفسطائي" في الأمم المتحدة، واستعراضه الرخيص مجموعة من اللوحات، حقيقة أن أردوغان لم يتجرأ وخلال عشرين عاماً من حكمه إطلاق رصاصة واحدة إلى تل أبيب

وتابعت: قد يحتاج أردوغان لمن يذكره بوقائع التاريخ الحقيقي! ولن يمحو تصفيق قطيع الإخوان، على مواقع التواصل، لخطابه "السفسطائي" في الأمم المتحدة، واستعراضه الرخيص مجموعة من اللوحات حقيقة أن أردوغان لم يتجرأ، وخلال عشرين عاماً من حكمه، إطلاق رصاصة واحدة إلى تل أبيب، أو أن تحوم طائراته الحربية، التي تقصف السوريين والليبيين، قريبة من الحدود الإسرائيلية، أما شعبه المشغول بقوت يومه، وبالأوضاع الاقتصادية الصعبة، فيصدقونه حين يتحدث عن القضية الفلسطينية، ويهرولون لانتخابه!

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ومضت قائلة: يكفي شاهداً، غير قابل للجدل السفسطائي زيارة أردوغان لإسرائيل في عام 2005، ووضع أكاليل الزهور على قبر مؤسس الصهيونية، ولا تحتاج حقيقة إلى وجود الملحقية التجارية التركية في تل أبيب لتأكيد المؤكد، وبينما كان يُصعد بخطاباته الشعبوية العاطفية عقب أحداث سفينة مرمرة عام 2009، ظهرت وثيقة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وفضحت نصاً لا يُغري المدافعين عن أردوغان يقول: "تركيا وعاصمتها أنقرة، وإسرائيل وعاصمتها القدس"، مع أن تل أبيب كانت وقتها عاصمة إسرائيل، وجرى توقيع الاتفاقية في يونيو 2016 بين كل من أنقرة والقدس!

وأردفت: يقول قطيع الإخوان المدافعين عن أردوغان أن خطاباته تكفي مقارنة مع عدم وجود خطابات عربية! وهذا القول مردود على مناصريه، ولن نتحدث عن الدماء العربية منذ عام 1948، بل عن القضية الفلسطينية التي تشغل أول أولويات الأمة وزعمائها وشعوبها، في كل محفل واجتماع، والمساعدات التي لم تتوقف من دول الخليج، منذ تلك الحرب التي مهّد لها العثمانيون، وقدموها للاستعمار على طبق من ذهب!

وزادت: في كل موقف، مهما بدا صغيراً، تلتقي تركيا وإيران، الفرس والعثمانيون، لتجريد الأمة العربية والإسلامية من مكانتها وزهوها ونجاحاتها، سواء بالتدخل في الشؤون الداخلية أو زرع الفتن ونشر المليشيات الإرهابية، أو التسلق عبر قضايا الأمة إلى منابر المجتمع الدولي، ولكن السعودية والإمارات ومصر لم تترك لهؤلاء الأغراب الحاقدين أية فرصة، سواء في الساحات الدبلوماسية أو العالمية، وأمام كل حجة واهية يقدمونها تُقدم الأدلة الدامغة على تورط إيران وتركيا في العراق واليمن وسوريا ولبنان وليبيا وغيرها.

وتساءلت: كيف نستعيد عقول شبابنا الذين سرقهم حُلم السلطان العثماني الشخصي؟ ومتى سيفهمون أن مكانهم بين صفوف أشقائهم وأهلهم من عرقهم ولغتهم وتاريخهم؟ وأن المستقبل ينتظرهم وينتظر الأجيال القادمة في الإبداع والابتكار والتطور مع مجتمعاتهم، وليس مع مجتمعات أخرى حاقدة ناقمة، تبحث عن تمزيقهم ودفنهم أحياء وطمس تاريخهم؟.