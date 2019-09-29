إحباط محاولة هجرة غير شرعية لــ 116 شخصا بالجزائر

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الأحد 29 سبتمبر 2019
هجرة غير شرعية
كتب
متابعات_الخليج 365
أحبط حرس السواحل وعناصر الأمن الوطني في الجزائر، محاولات هجرة غير شرعية لـ116 شخصاً، كانوا على متن قوارب بدائية الصنع بكل من محافظات وهران ومستغانم والشلف، في غرب البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان السبت، إنه تم أيضاً توقيف 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من مدينتي تلمسان والطارف الحدوديتين مع المغرب وتونس على التوالي.
كما تدخل عناصر حرس السواحل بمدينة شرشال غربي العاصمة الجزائرية، خلال عملية بحث وإنقاذ لمهاجرين غير شرعيين على بُعد 37 ميل بحري شمال مدينة تنس المجاورة، حيث تم إجلاء 5 أشخاص وانتشال جثة.
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