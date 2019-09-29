عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في رأس السنة العبرية

اغلقت ​الشرطة الإسرائيلية​ ​المسجد الأقصى​، مؤقتا، أمام المقتحمين من المستوطنين ​اليهود​ من جهة "باب المغاربة".

وأفاد مصدر في دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ ب​القدس​، أن 235 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في الباحات بحراسة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك احتفالا برأس ​السنة​ العبرية.

وأوضح شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية فتحت "باب المغاربة" خلال ساعات الصباح الباكرة، وسمحت باقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من بينهم المتطرف ​يهودا​ غليك. وأضافوا أن المستوطنين قاموا بالتجول في باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلواتهم وطقوسهم بشكل استفزازي خاصة عند "باب الرحمة" (الجهة الشرقية من المسجد).

وأوضحوا أن الشرطة الإسرائيلية قامت بحماية المستوطنين خلال الاقتحام من خلال مرافقتهم، إلى جانب عناصر من قواتها الخاصة المدججة ب​السلاح​.

وبالتزامن مع الاقتحامات، تواجد عشرات المواطنين ​الفلسطينيين​ في باحات المسجد الأقصى في محاولة منهم لصد المستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى و​الرباط​ فيه.