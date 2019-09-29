تعيين سلسلة جلسات لمساءلة نتانياهو حول ملفات الفساد المشتبه بها

عيّن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبيت سلسلة من جلسات المساءلة لرئيس الوزراء بنيامين ​نتنياهو​ حول ملفات ​الفساد​ المشتبه بها.

ووفقًا لما نشره موقع "والا"؛ جرى تعيين يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع لجلسة مساءلة، كما جرى تعيين أيام الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل كجلسات مساءلة في ملفات فساد أخرى.

وذكر أن المستشار القضائي للحكومة رفض طلب نتانياهو بعقد الجلسات على الهواء مباشرة؛ ليتسنّى للجمهور متابعتها.

ومن المقرر أن يتخذ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بعد جلسات المساءلة قراره بمسألة تقديم لائحة اتهام بحق نتانياهو بعدة قضايا فساد مالي ورشاوى واستغلال منصب.