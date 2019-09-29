النشرة: إعتصام عند مفرق بريتال احتجاجا على الوضع الاقتصادي

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "عددا من اهالي بريتال والقرى المجاورة اعتصاماً على الطريق الدولية عند مفرق البلدة احتجاجاً على الفساد في الدولة وضد غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتدهور.
وخلال الاعتصام رفعت لافتات مناهضة لسياسة الدولة الاقتصادية ودعوات لرحيل الفاسدين بالسلطة، كما ألقيت كلمات من المشاركين طالبت باسترجاع المال العام ومحاسبة السارقين ووقف الهدر العام وتامين فرص عمل للشباب.
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