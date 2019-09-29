النشرة: إعتصام عند مفرق بريتال احتجاجا على الوضع الاقتصادي

افاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ بأن "عددا من اهالي ​بريتال​ والقرى المجاورة اعتصاماً على الطريق الدولية عند مفرق البلدة احتجاجاً على ​الفساد​ في ​الدولة​ وضد غلاء المعيشة و​الوضع الاقتصادي​ المتدهور.

وخلال الاعتصام رفعت لافتات مناهضة ل​سياسة​ الدولة الاقتصادية ودعوات لرحيل الفاسدين بالسلطة، كما ألقيت كلمات من المشاركين طالبت باسترجاع ​المال​ العام ومحاسبة السارقين ووقف الهدر العام وتامين فرص عمل للشباب.