نحاس: الدولة متعثرة لحل الموضوع الاقتصادي والمطلوب اصلاحات جذرية

اكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ ان "المشكلة النقدية لا تحل بقرار بل هي نتيجة مسار على مدى سنوات"، معتبرا انه "يجب الفصل بين قضية الصرافين والتعامل مع البنوك".

وفي حديث اذاعي رأى نحاس أن "​الدولة​ متعثرة لحل الموضوع الاقتصادي والمطلوب اصلاحات جذرية".

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