ممثل جبق: لدينا جهاز طبي وتمريضي ومستشفيات نرفع الرأس بها

اعتبر مدير العناية الطبية في وزارة ​الصحة​ ​جوزيف الحلو​ أن "نجاح اي ​مستشفى​ ينطلق من الحرس الموجود فيها وحتى المدير العام، اي كل اقسامها ناجحة او كلها فاشلة، لا تفاوت بين قسم واخر، ومن هنا اهمية التكاتف والتعاون"، لافتا الى "​لبنان​ حل الاول في ​الشرق الاوسط​ عام 2017 في واحدة من الاحصاءات وال32 في ​العالم​ في اطار ​السياحة​ الطبية، بينما في العام 2018 حل لبنان في المرتبة ال28 في العالم بينما ​الولايات المتحدة​ حلت في المرتبة ال32 اي نحن تقدمنا على الولايات المتحدة في السياحة الطبية".

وفي كلمة له خلال تمثيله وزير الصحة ​جميل جبق​ في الحفل الذي نظمته مستشفى ​النجدة الشعبية​ اللبنانية لافتتاح المؤتمر الطبي الثاني " لامراض الجهاز الهضمي والتنظير التدخلي" لفت الحلو الى انه "مهما كان الوضع السياسي او الاقتصادي غير جيد عندنا لكن لدينا جهاز طبي وتمريضي ومستشفيات خاصة وحكومية نرفع الراس بها اينما ذهبنا في العالم".