المنلا: ليس هناك اي مؤامرة اميركية على لبنان

اشار المستشار الاقتصادي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​​سعد الحريري​​ ​نديم المنلا إلى أن "جزء من المشتقات النفطية يتم تهريبها الى سوريا ولهذا السبب يزداد الحاجة الى تأمين عملة صعبة لاستيرادها"، لافتا الى ان "بعض القوى في الداخل تعتبر ان التغيير يجب ان يحصل في النظام السياسي".

وفي حديث إذاعي أكد المنلا أن "ليس هناك اي مؤامرة اميركية على لبنان والهروب الى الامام في مواجهة الازمة هو منطق غير سليم"، مضيفا:"هناك مشاكل فعلية في لبنان والوقت ليس لمصلحتنا ويجب ان نتخذ قرارت مهمة وصعبة"، مشددا على ان "رمي الكرة في ملعب القوى الخارجية لن يوصلنا الى الحل".

من جهة اخرى اوضح المنلا ان "اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​

يتم بشكل دوري وهما على اتصال شبه يومي وهناك حوار مفتوح بينهما"، مشددا على ان "اللقاء الاخير كان هدفه ايجاد حلول لازمة ​المحروقات​".

ولفت الى ان "سلامة يحاول تأمين الاستقرار ولكن التحدي الجدي هو باتخاذ اجراءات سريعة من قبل الطبقة السياسية "، مشيرا الى ان "مصرف لبنان لا يتدخل في السوق و​القطاع المصرفي​ هو من يؤمن العملات الصعبة".

وراى المنلا ان "الحريري لا يترك اي فرصة للعمل مع الدول الصديقة لمساعدة لبنان وهناك تواصل مع ​السعودية​ و​الامارات​ لدفع هذه الدول للاستثمار في لبنان"، معتبرا ان "موقف الحريري من الصراع في المنطقة معروف الى جانب ​دول الخليج​ والسعودية".

وفي ملف النازحين السوريين أكد أن "الحل الوحيد هو بعودتهم الى سوريا وعلى المجتمع الدولي ان يقوم بواجباته لمساعدة لبنان في هذا المجال"، مشددا على ان "الحريري يؤيد اي جهد لاعادة النازحين السوريين ولكنه لا يثق بالنظام السوري".

