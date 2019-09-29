نصار: افهم يا شعب لبنان العظيم وسجل يا تاريخ

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنيس نصار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بخصوص ​الوضع المالي​ والنقدي: الحق على حاكم مصرف ​لبنان​ ووزير المالية. بخصوص وضع الكهرباء: عرقلتها ​القوات​، افهم يا شعب لبنان العظيم، وسجل يا تاريخ".

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