تدافع بين المتظاهرين والقوى الامنية امام السراي الحكومي في وسط بيروت

حصل تدافع بين المتظاهرين و​القوى الامنية​ امام السراي الحكومي في وسط بيروت خلال محاولة المعتصمين اقتحام حواجز القوى الامنية. يذكر ان المتظاهرين يحتجون على سعر صرف الدولار والاوضاع المعيشية الصعبة التي وصل اليها البلد.

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