نبه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى مخاطر هذه المرحلة، ودعا المسؤولين إلى "أقصى درجات الحذر من الإنزلاق"، كما أبرق إلى الرئيس الفرنسي ماكرون معزيا بوفاة الرئيس الأسبق شيراك ، وقال في تصريح اليوم: "من المحزن جدا في الحالة المأساوية التي وصلنا إليها أن الأطراف الخارجية المعنية بنا تحاول المساعدة على إنقاذنا وإنتشالنا من الغرق فيما نحن نتخبط في الأزمات، أزمة تلو أزمة، ولا بصيص أمل في تأمين الحلول العاجلة لورطة الإقتصاد والدولار المستبدة بالوضع المعيشي نتيجة التفاعل السياسي المستمر لإلقاء التبعات، ولا من يسأل عن مصلحة المواطن المحبط والعاجز، والمسلم أمره لمعجزات ربانية! وما لم يرفع المسؤولون درجة إتقاء هذه المحاذير والمخاطر بتسريع العمل الإنقاذي، فقد يكون الشتاء المقبل قاسيا جدا لأنه ينتظر إستحقاق موازنة 2020، ومحاولة حل أزمة المولدات المنذرة بقطع الإمداد عن المواطنين، والسقوط في هوة العتمة والشلل".
وتابع: "إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حدد دستوريا المسؤولية النقدية بالمصرف المركزي، والمسؤولية المالية بوزارة المالية، فلا بد من اللقاء الثلاثي للتعاون على رأب هذا الصدع المهدد بالتفاقم أكثر فأكثر.
كما أبرق الخازن إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معزيا بالرئيس الأسبق جاك شيراك، ومعربا عن مشاعره المتعاطفة مع الشعب الفرنسي، مستذكرا مواقفه المؤازرة للبنان والعرب.
كانت هذه تفاصيل خبر وديع الخازن: الاطراف الخارجية تحاول انتشالنا من الغرق ونحن نتخبط في الازمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.