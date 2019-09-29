المطران درويش: نتمنى عودة النازحين في اسرع وقت الى منازلهم وممتلكاتهم

ترأس راعي ابرشية ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ قداساً احتفالياً في كاتدرائية ​سيدة النجاة​ في زحلة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين والللآجئين الذي اعلنه قداسة ​البابا فرنسيس​.

بعد ​الإنجيل​ المقدس القى المطران درويش عظة تحدث فيها عن اليوم العالمي للمهاجرين واللآجئين متمنياً أن "تستتب الأوضاع في البلاد التي نزحوا منها لكي يعودوا في اسرع وقت الى منازلهم وممتلكاتهم"، مؤكدا أن "الله يرفض التباعد بين الناس، كما يرفض النزاعات والحروب وعدم المساوة، لذلك، نحن أبناءَ الكنيسة ومن خلال خدمتنا لهؤلاء ​المهاجرين​ والمهجرين، نريد أن نشهد لمحبة ​المسيح​ التي تجمعنا وتوحدنا".

ولفت الى "أننا في هذا اليوم، نتوجه للأب الأقدس البابا فرنسيس، بفكرنا وصلواتنا وشكرنا على اهتمامه بالفقراء والضعفاء والمهاجرين و​النازحين​ بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية، ونصلي ليبارك الرب عمله وقيادته الكنيسة. ونتوجه معه الى أمِنا ​مريم العذراء​ لترافق صلاتنا، فنحن نلتمس اليوم من جديد شفاعتها، لتكون عونا لأخوتنا المهاجرين و​اللاجئين​".