شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: قطاع الطيران شهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة فى عهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحية للوفد المصرى بعد نجاحه فى الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو).

وقال "صدقى" إن الوفد المصرى استطاع أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس فى الفئة الثانية خلال الانتخابات التى جرت ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو)، والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا، والتى تستمر حتى 5 أكتوبر الحالى.

Advertisements

وأكد أن قطاع الطيران فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خاصة فى مشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المطارات الجديدة وتحديث أسطول مصر للطيران، وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت على حصول مصر على المركز الأول عربيًا وإفريقيا بـ154 صوت من إجمال 167 صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الإيكاو.

تجدر الإشارة الى أن وفد وزارة الطيران المدنى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة فى قطاع الطيران المدنى فى العالم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين 193 دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى 3 فئات الفئة الأولى تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التى لها تقدم أكبر الإسهامات فى مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.