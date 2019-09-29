شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى هاشم: شعب مصر ظل متماسكا على مدار التاريخ فى وجه الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تحيه تقدير واعتزاز لشعب مصر العظيم، على وقفته لتأييد الدولة المصرية.

وقال هاشم فى تصريح له، إن الشعب المصرى، ومنذ فجر التاريخ، لطالما أثبت للعالم أنه يقف صفاً واحداً فى وجه من يُهدد البلاد، ويؤكد منذ عهد الفراعنة أن الجيش والشرطة فى قلوبنا.

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وتابع هاشم، حديثه قائلا: نقول لكل إرهابى لن تنال أبداً من وحده الشعب والشرطة والجيش، فهم يداً واحدة فى مواجهة أعداء الوطن، لافتا إلى أن شعب مصر واجه على مدار التاريخ كل الفتن وهجمات الاستعمار وظل متماسكاً، لاسيما وأننا نؤمن كمصريين أهمية وحدتنا أمام أى مخاطر.

واختتم هاشم حديثه بتأكيده علي قوه شعب مصر، بقوله: "حبك لقائدك المخلص وجيشك القوى وشرطتك، هو الطريق لأمن واستقرار مستقبل أبناؤنا.. تحيا مصر بوحدتنا".