كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: الانتخابات تشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد الناخبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان تقدر بشكل غير رسمي بأكثر من مليوني شخص أو حوالي 20 بالمائة من الناخبين المسجلين.

وأثار هذا، المخاوف من أن انخفاض معدل المشاركة قد يشوه التصويت. وهذا الرقم هو انخفاض حاد من حوالي 7 ملايين الذين خرجوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2014، حسبما ذكرت رويترز.

وضمنت الإجراءات الأمنية المشددة إجراء الانتخابات يوم السبت في هدوء نسبي، ولكن تدني نسبة المشاركة والشكاوى حول نظام التصويت زادت المخاوف من أن تؤدي نتيجة غير واضحة إلى دفع البلاد التي مزقتها الحرب إلى مزيد من الفوضى.

ولقد تحدى العديد من الأفغان تهديد هجمات المتشددين بالتصويت في انتخابات ينظر إليها على أنها اختبار رئيسي لقدرة الحكومة المدعومة من الغرب على حماية الديمقراطية ضد محاولات طالبان لعرقلة ذلك.

ولكن من بين 9.67 مليون ناخب مسجل، أدلى واحد فقط من كل خمسة بأصواتهم، وفقًا لمسؤول لجنة الانتخابات الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه لم يُصرح لهم بالإفصاح عن رقم المشاركة.

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لقد شاب الانتخابات السابقة اتهامات بالاحتيال وعشرات الوفيات والمزاعم بأن لجنة الانتخابات لم تكن مستقلة.

ووفقًا لرويترز، فإن تدهور الأمن وتحذيرات طالبان بعدم المشاركة قد ردع الكثيرين عن صناديق الاقتراع.

وهاجم مقاتلو طالبان العديد من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإخراج العملية عن مسارها، ولكن الأمن المكثف حال دون وقوع أعمال عنف واسعة النطاق.

ومن غير المتوقع ظهور النتائج الأولية قبل 19 أكتوبر والنتائج النهائية حتى 7 نوفمبر.

