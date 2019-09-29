كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في العاصمة اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتج مئات اللبنانيين في عاصمة البلاد على الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، مع انخفاض العملة المحلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

انتقد بعض المحتجين في وسط بيروت الزعماء السياسيين اللبنانيين، اليوم الأحد، وألقوا باللوم عليهم في انتشار الفساد في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.

تعاني لبنان من أعلى نسب الديون في العالم حيث بلغت 86 مليار دولار أو أكثر من 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

في الأسبوع الماضي، وصلت العملة المحلية إلى 1650 جنيهًا للدولار في محلات الصرافة بعد أن كانت مستقرة عند 1500 منذ عام 1997.

تجمع المتظاهرون اليوم الأحد في ساحة الشهداء المركزية ثم ساروا نحو مقر الحكومة وتم نشر شرطة مكافحة الشغب.

