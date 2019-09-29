كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة البريطاني: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا يحدث" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة البريطاني، "مات هانكوك"، اليوم الأحد، أن البلاد "ربما تغادر" الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، على الرغم من إقرار البرلمان لقانون يلزمه بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يوافق على اتفاق خروج بحلول منتصف أكتوبر.

وقال هانكوك لقناة سكاي نيوز في اليوم الأول من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة مانشستر الإنجليزية الشمالية: "أفضل طريقة للمغادرة هي التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "علينا أن ننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد "لا صفقة" قد تحدث بشكل جيد ".

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قال نيجيل فارج زعيم حزب البريكست بشكل منفصل اليوم الأحد انه سيرشح نفسه لمقعد في برلمان وستمنستر البريطاني في أي انتخابات قادمة.

ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع على نطاق واسع إجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

قال فرج، الذي فاز حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا في مايو لقناة سكاي نيوز عندما سئل عما إذا كان سيرشح نفسه،"بالطبع سأقف".

منذ عام 2016 وحتى الآن؛ أي منذ ثلاثة أعوام، لم يتقدم خروج المملكة المتحدة البريطانية من التكتل الأوروبي خطوة إلى الأمام وذلك إذا ما استثنينا اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي وقعها مع بريطانيا، لم تنجح الحكومة البريطانية في الحصول على موافقة النواب عليها.

