كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تأمل في مساعدة الحكومة في تخفيف الضغط العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل ضباط شرطة هونج كونج في مواجهة الغضب المتزايد من عامة الناس في المدينة وسط الاحتجاجات المستمرة، أن تتمكن الحكومة المحلية من أن تجد حلولاً لتغيير التصور السلبي للجمهور عنها.

ويواجه ضباط الشرطة في هونج كونج ضغوطًا غير مسبوقة من عامة الناس، الذي تحول غضبهم تجاههم بسبب وحشية الشرطة المزعومة أثناء التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

وقالت "تشن"، وهي ضابطة أعطت اسمها الأخير فقط، أثناء قيامها بدوريات في منطقة التسوق في خليج كوزواي: "من الصعب تغيير موقف الناس نحونا في غضون فترة زمنية قصيرة. سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً. لا يمكننا إلا أن نحاول القيام بعملنا بشكل جيد. لا توجد طريقة أخرى".

وأضافت: "أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى القيام بالكثير من الأشياء، مثل معالجة القضية من خلال التعليم والحصول على المجلس التشريعي لإدخال قوانين جديدة لحل المشاكل ذات الصلة".

وأوضحت الضابطة "تشن"، أن الطريقة الوحيدة لكي تتعامل الشرطة مع العداء من الجمهور هي التزام الهدوء وتكون معقولة.

متهمين الشرطة المحلية بأعمال عنف ضد المتظاهرين، فقد أثار غضب عامة الناس في المدينة على الضباط العاديين.

عندما يبدأ شخص ما في الصراخ "الشرطة السوداء"، مشيرين إلى أعمال الشرطة السوداء المزعومة، سينضم عدد كبير من المارة إلى الهتاف لانتقاد الضباط الذين يقومون بدوريات في شوارع هونج كونج.

بينما يحاول ضباط الشرطة التحقق من هوية فتاة شتمت بعض الضباط ليلة السبت في منطقة خليج كوزواي، رفضت الامتثال وكانت على وشك أن يأخذها الضباط لمزيد من الاستجواب.

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لكن الحشد بدأ يهتف "مافيا، مافيا"، مستنكرًا الضباط الذين حاولوا اصطحاب الفتاة. تم إطلاق سراح الفتاة من قبل الشرطة تحت ضغط من الجمهور بعد تقديم وثيقة هويتها للضباط.

كما قالت: "طريقنا للتعامل مع مثل هذا الموقف هو محاولة التفكير معهم. إذا لم يستمعوا إلينا، فسوف نحاول فقط تجاهلهم. نأمل، أن تتمكن للحكومة من أن تجد المزيد من الطرق لحماية ضباط الشرطة. لكنه أيضًا سوف يستغرق بعض الوقت".

واعترف الضابط أنه حتى عندما عادت إلى المنزل وأخذت زيها الرسمية، لم تكن تشعر بالراحة أكثر، حيث واجه الجميع في هونج كونج ضغوطًا مماثلة في هذه الأيام.

تم نشر عدد كبير من ضباط الشرطة، والكثير منهم يرتدون ملابس كاملة لمكافحة الشغب بالدروع البلاستيكية والهراوات وبنادق مكافحة الشغب، في حي التسوق في خليج كوزواي اليوم الأحد، حيث تم تنظيم احتجاج كبير، أطلق عليه اسم "التجمع العالمي المناهض للاستبداد". من المتوقع أن يحدث.

خلال الأشهر القليلة الماضية، واجهت هونج كونج موجة من التجمعات ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في المدينة. تتحول الاحتجاجات في كثير من الأحيان إلى العنف بعد أن يبدأ المتظاهرون في الاشتباكات مع الشرطة.

في أوائل سبتمبر، تم سحب مشروع قانون التسليم المثير للجدل رسميًا.

ومع ذلك، واصل المتظاهرون حشدهم، مطالبين بحق الاقتراع العام، ووضع حد للإجراءات القانونية ضد زملائهم المتظاهرين والتحقيق في أعمال عنف الشرطة المزعومة. وينكر إنفاذ القانون بشدة أي ادعاءات باستخدام غير متناسب للقوة.

تنظر بكين إلى الوضع في هونج كونج كنتيجة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصين وتعرب عن دعمها الكامل لإجراءات السلطات المحلية.