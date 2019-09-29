من جديد.. الحبس لشباب وجهت إليهم تهم تخريب حافلات النقل العمومي

بعد شهر من إطلاق الحافلات الجديدة في مدينة الرباط، ومدن جوارها، لا يزال القضاء يصدر أحكامه في حق كل من يثبت تورطه في تخريبها.

وفي ذات السياق، قال نائب عمدة مدينة سلا، عبد اللطيف سودو، إن القضاء أصدر، خلال الأسبوع الجاري، أحكاما جديدة في حق ثلاثة شبان، وصلت إلى ثمانية أشهر من الحبس النافذ.

وأضاف المصدر ذاته أن الشباب الثلاثة وجهت إليهم اتهامات بالتحريض على إلحاق خسائر بأسطول حافلات النقل الحضري “ألزا”، حيث كتبوا سلا عِوَض الرباط.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قبل أيام،، فيديو لشاب ملثم خلال كتابته عبارة “سلا” على واجهة إحدى حافلات النقل العمومي ”ألزا”، بعد أيام من إطلاقها.

ويوثق الفيديو لشخص مجهول، عمل على إخفاء ملامح وجهه بوشاح فصيل “أولتراس”، وقصد إحدى واجهات الحافلة، وأضاف عبارة “سلا” باللون الأسود إلى جانب “الرباط” مستعملا بخاخ الدهان.