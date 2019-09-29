البعنة: تدشين معلم "بئر الشرق" التاريخي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفل أهالي البعنة والمنطقة بتدشين المعلم الحضاري والتاريخي "بئر الشرق" الواقع في السهل الشرقي للبلدة، بمساهمة من مجلس محلي البعنة بالتعاون مع "عنقود الشاغور"، أمس السبت.

وتخلل الحفل كلمات وفقرات فنية ومسيرة خيالة وعروض دبكة شعبية، وسط أجواء احتفالية مميزة.

ويعتبر "بئر الشرق" من المعالم الحضارية والأثرية التي ميزت البعنة على مدار التاريخ، وقد أهمل على مدار سنوات طويلة ليعود اليوم إلى سابق عهده.

وقال رئيس مجلس البعنة المحلي، علي خليل، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "لفخر واعتزاز بالنسبة لنا أن نعيد أيام الزمن الجميل التي عاشها آباؤنا وأجدادنا، وقد رأينا من الواجب العمل على إعادة هذا المعلم إلى سابق عهده حفاظا وحرصا منا على معالم بلدتنا التاريخية والحضارية".

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وأضاف: "أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل من عمل وساهم حتى إتمام هذا المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ، وأنا أؤمن بأن من لا يوجد له ماض لن يكون له مستقبل، ومن خلال هذا المشروع نسعى لتعزيز التآخي والانتماء بين أبناء بلدنا ونؤكد على أن المكان سيكون مفتوحا أيضًا لاستقبال الزائرين من خارج البلدة أيضًا وما نطلبه هو الحفاظ على هذا المعلم التاريخي والأثري".

وختم خليل بالقول إن "هناك مشروعا آخر لا يقل أهمية عن بئر الشرق وهو مقام سيدنا الخضر الذي أهمل هو الآخر على مدار سنوات طويلة، وسنقوم بترميم المقام بالشكل الذي يليق به وسنعمل على شق شارع من أجل تسهيل الوصول إليه واستقطاب السائحين".