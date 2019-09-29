أم الفحم: طلاب المدارس ينظمون وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات من طلاب المدارس وأعضاء لجان أولياء أمور الطلاب في أم الفحم بوقفة احتجاجية ضد تواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة، أمام مركز الشرطة في المدينة صباح اليوم، الأحد.

ورفع الطلاب في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتبت عليها شعارات "أنتم تعلمون أين السلاح فأجمعوه" و"لن نسمح لكم بهدم مدينة" و"العنف نقمة والمحبة نعمة" و"نتنياهو وإردان= حكومة زعران"، وغيرها.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد جرائم القتل وأعمال العنف المتزايدة في المجتمع العربي عموما وأم الفحم خصوصا، في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها جريمتي قتل الشابين إياد حمزة بدير، وإبراهيم كيوان محاميد، بالإضافة إلى العديد من الإصابات وجرائم إطلاق النار على المحلات التجارية والمنازل والسيارات الخصوصية.

يذكر أن 13 شخصا قُتلوا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال أيلول/ سبتمبر الجاري.

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وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 69 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 60% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.