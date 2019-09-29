رجّعوا ولادنا: زارا مصر للمشاركة في ورشة إخراج... فاتهما بالمؤامرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمرّ حملة #رجّعواـولادنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة السلطات المصريّة بالإفراج عن أردنيين اعتقلتهم الأسبوع الماضي، ضمن سلسلة اعتقالات لسياح عرب وأجانب.

وكانت السلطات المصريّة اعتقلت 4 أردنيين، أفرجت عن اثنين منهم لاحقًا، وبثّت وسائل إعلام مصريّة "اعترافات لتورّط الأردنيين في مخطّط إخواني لنشر الفوضى في مصر"، بينما يصرّ ذووهم على أنهم سياح.

والشابان المعتقلان في السجون المصريّة، هما ثائر مطر وعبد الرحمن الرواجبة، وزارا القاهرة، بحسب أصدقائهما، للمشاركة في ورشة للمخرج المصري باسل رمسيس.

وبث الإعلامي المقرّب من الأجهزة الأمنيّة، عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، شريطي فيديو يظهر فيهما ثائر والرواجبة.

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ويقول مطر في الشريط إنه من المعارضين لسياسة الحكومة الأردنية وإنه كان عضوًا في الحزب الديمقراطي الشيوعي الأردني، "تابعت ثورة يناير 2011 وأيّدت سقوط نظام الحكم حتى يوم ثورة 30 يونيو وشفت إنها انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية بتاعت محمّد مرسي"، وإنّ هدف زيارته لمصر هو توثيق تظاهرات "جمعة الخلاص" وحشد الناس لها، أما عبد الرحمن فقال في الشريط إنه عضو في الحزب الشيوعي الأردني ومعارض لنظام الحكم الأردني، وإنه زار مصر لتوثيق التظاهرات.

وبحسب شريط فيديو بثّته صفحة "رجعوا ولادنا" على موقع فيسبوك، يقول مؤّدٍ لدور الرواجبة إنه من مواليد العام 1995، ودرس الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك، وزار مصر أوّل مرّة "نهاية العام الماضي (2018)، حبا في اكتشاف أكبر وأضخم سوق إنتاج في الوطن العربي، وشاركت في دورتي إخراج مع المخرج باسل رمسيس، عدت إلى عمّان بعدها وبقيت أفكّر كيف يمكن أن أبدأ طريقي في عالم الأفلام. حدّدتُ موعدًا، ودّعتُ أهلي وأصدقائي وتوكّلت على الله، ونزلت على مصر".

ويضيف في الفيديو "وصلت مصر وبدأت التواصل مع أصدقائي المصريّين، الذين تعرفت عليهم في دورات الإخراج من أجل مساعدتي في إيجاد عمل" و"لمّا قرّبت اللقمة من التمّ، تفاجأت بإلقاء القبض على صديقي ثائر مطر" ويشرح "خلال بضع ساعات، كان الأمن في بيتي، اعتقلوني وفتّشوا أغراضي، وقالوا إن الكاميرا التي معه دليل جُرمي".

وأمس، السبت، طالبت حملة "رجعوا ولادنا" الجهات الرسميّة، الممثّلة للأردن في مصر بالتّحقق من سلامة وصحّة الشابين الجسديّة والنفسيّة ومكان اعتقالهما بمعلومات مؤكَّدة.