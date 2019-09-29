شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عصابة متخصصة في سرقة الاموال والجوالات بحضرموت والان مع التفاصيل

تمكنت قوات النخبة الحضرمية المرابطة في نقطة العيص شرقي المكلا عاصمة حضرموت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمكلا، من القبض على عصابة مختصة في سرقة الهواتف الذكية والأموال.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إلقاء القبض على 2 من العصابة ذاتها، في حين لا يزال البحث جاريا عن الشخص الثالث.

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وقالت المصادر إن العناصر التي جرى ضبطها متورطة في جرائم سرقة الهواتف الذكية والمبالغ المالية، إلى جانب أعمال شغب أخرى تهدد أمن واستقرار حضرموت .. مشيرة إلى أنها جرت مراقبتهم منذ فترة سابقة.

وفي التفاصيل، تبين أن العصابة المتخصصة في سرقة الهواتف والأموال، قدمت من شارع الريان العام إلى المكلا، وفور اقترابهم من النقطة؛ تم القبض عليهم في تمام الساعة 05:30 مساء يوم الجمعة الـ27 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية وذات العلاقة.

جدير بالذكر، أن العصابة المضبوطة سطت مؤخرا على عائلة تقيم بإحدى الغرف الفندقية بالمكلا ونهبت ما بحوزتهم من هواتف ومبالغ نقدية قدرت بنحو 250 ألف ريال يمني تقريبا.