شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. لجنة الإغاثة بانتقالي البريقة تبدأ شفط مياه الأمطار الراكدة بصلاح الدين والان مع التفاصيل

قامت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بانتقالي مديرية البريقة مساء اليوم السبت، بأعمال شفط المياه الراكدة التي خلفتها تلك الأمطار في عدد من مناطق المديرية.

وبحسب مصادر إعلامية فقد استهدفت عملية الشفط منطقة صلاح الدين التي كانت الأكثر تضررا وتكونت فيها عدد من المستنقعات.

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وتعمل لجنة الإغاثة والاعمال الانسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالتعاون مع إدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة بالعاصمة عدن، على معالجة هذه الأضرار ومحاولة التخفيف من حجم الكارثة التي قد يخلفها بقاء هذه المستنقعات من المياه في الأحياء السكنية والطرقات العامة.

ويوم أمس الأول شهدت العاصمة المؤقتة عدن هطول أمطار غزيرة تسببت بأضرار في بعض مديريات المدينة.