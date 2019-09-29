شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

أكدت البحرين، الأحد، دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب، وثمنت الجهود الضخمة للجيش في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن موقف البحرين ثابت وراسخ لدعم مصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وعبرت البحرين، في البيان، عن تضامنها مع مصر فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي، والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

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وثمنت وزارة الخارجية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، خاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي ضحايا العمليات الإرهابية وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود خلال الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.